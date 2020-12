Lorenzo Insigne per il Napoli, Armando Izzo in rappresentanza del Torino, Danilo D’Ambrosio in quota Inter, Ciro Immobile per la Lazio. E naturalmente le ragazze del Napoli femminile. Giocatori e calciatrici rispondono presente. Mobilitazione corale per una giusta causa. Nella «squadra dei supereroi» entrano di diritto anche capitan Paola Di Marino e compagne. Alle speciale iniziativa solidaristica per il Natale ha aderito con convinzione il club del presidente Lello Carlino, donando tre maglie da gara.

Le divise impiegate in serie A vengono convertite in camici da ospedale, per essere indossate da chi è impegnato in una partita molto difficile da giocare e vincere. Un modo per strappare un sorriso ai bambini del Santobono-Pausilipon, sostenerli nella loro lotta quotidiana e aggiungere colore in un momento delicato della loro fase evolutiva. Iniziativa benefica per rendere speciale il Natale dei piccoli degenti e del personale sanitario da sempre impegnato in prima linea.

Nei giorni precedenti Eleonora Goldoni, Federica Cafferata, Chiara Groff ed Elisabetta Oliviero si sono recate alla Casa di Tonia, per recapitare materiale sportivo a donne e bambini che sono ospitati nella struttura voluta dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli. Federica Di Criscio, Livia Capparelli, Martina Fusini e Serena Boaglio, invece, hanno preparato i pacchi alimentari che la Comunità di Sant’Egidio consegnerà a 1500 famiglie indigenti.

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA