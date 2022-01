È l’ora del mercato. Inizia subito il 2022 calcistico con quattro partenze e si apre ufficialmente la finestra invernale. Il Napoli femminile saluta Gimena Blanco, Maddalena Porcarelli, Ilaria Capitanelli e Francesca Imprezzabile.

Il fascino del parquet. Ritorna al suo primo amore l’asso argentino, che vestirà per il prossimo biennio i colori dello Spartak Caserta. Dal calcio a 11 al futsal. Gimena Blanco resta in Campania e giocherà nel girone D in serie A2, dove affronterà Woman Napoli, Castellammare, Salernitana e Psb Irpinia.

Alla corte di Elio Garavaglia approda Maddalena Porcarelli. Protagonista della vittoria contro la Lazio a Formello (suo il gol del 4-3 al 93’), la jesina classe 2000 indosserà la maglia del Brescia in serie B e troverà in squadra la svedese Jenny Hjohlman, ex Napoli femminile.

Destinazione Pink Bari per Ilaria Capitanelli. Si tratta di un ritorno alle origini per il promettente difensore.

Serie A. Già disponibile per la 12esima giornata Romina Pinna, ex Pomigliano, pronta al debutto contro l’Inter domenica 16 gennaio (ore 14.30) in trasferta.

Milan-Napoli. Consistenti rumors accreditano Claudia Mauri, centrocampista classe 1992, all’ombra del Vesuvio. La ragazza di Vizzolo Predabissi in procinto di sbarcare nell’urbe di Partenope e iniziare il girone di ritorno a disposizione della coppia Domenichetti-Castorina.