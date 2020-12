Maglie bianche, scritta azzurra. «Buon Natale». Scatta il piano ferie. Allenamenti conclusi per il Napoli femminile, che dà appuntamento al 2021 per la salvezza e i tifosi. Ripresa fissata il 3 gennaio e due settimane a disposizione per preparare la gara in trasferta con la Roma, ex squadra di Federica Di Criscio, domenica 17 allo stadio Tre Fontane. Non perdono il sorriso capitan Paola Di Marino e compagne, animate da rinnovate motivazioni e dalla voglia di risalire in fretta la china. Obiettivo alla portata.

In trincea. Le difficoltà si superano insieme ma serve personalità. Occorrono punti per svoltare e una mentalità da battaglia. È ora di vincere e sciogliere ogni tipo di timidezza dopo dieci giornate. Al via il nuovo corso di Alessandro Pistolesi, che nella foto di gruppo indossa il cappellino di Babbo Natale, accanto al presidente Lello Carlino.

Impossessarsi della normalità. Equilibrio e fisionomia. Volto da plasmare secondo i desiderata del neocoach proveniente da Empoli. Più che ricercare miracoli, bisogna tentare ogni mezzo per raddrizzare la classifica e infondere fiducia. Affrontare in maniera decisa il nuovo anno può essere certamente la soluzione. Nulla è impossibile a chi crede nella bellezza dei propri sogni. Se poi si consentirà ai sostenitori azzurri di supportare dal vivo le calciatrici allo stadio Caduti di Brema a Barra, allora sarà tutto più semplice. Propositi e progetti del 2021: salvezza e rilancio.

