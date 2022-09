Durante la conferenza stampa, in Sala Giunta, il paraguaiano Javier Adoldo Salas è stato protagonista di un simpatico siparietto, richiamando l’attenzione dei presenti. Seduto accanto al bomber Rodolfo Fortino, non è passato inosservato il numero 10 azzurro, che oggi compie 29 anni. Sarà regolarmente in campo il Cholito, pronto a dare manforte ai suoi nuovi compagni di squadra.

Ritorna la serie A. «Finalmente si inizia dopo 4 settimane di lavoro intenso», spiega il pivot classe 1983 alla vigilia della sfida con il Pistoia. «E’ il momento più bello, perché siamo curiosi di sapere come sarà il campionato. Abbiamo preparato bene il match con i toscani», assicura convinto il numero 20 azzurro.

Campione senza tempo. Robocop, soprannome affibbiatogli da Massimo De Luca, è alla sua 15esima stagione in A. «Sarà una partita difficile», tiene a precisare il bomber. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al Centro Sportivo Cercola. «Siamo il Napoli, dobbiamo subito imporre il nostro gioco». Detta la linea Fortino, vice di Nicola Ferri con l’under 19, pronto a trascinare i suoi. «Dobbiamo capire quando colpire e portare la gara sui nostri binari».

Stagione 2022-2023. «Sarà il parquet a dimostrare il nostro valore e la nostra forza. Solo con il nome non si va da nessuna parte», avverte il capocannoniere. Confida nella validità del gruppo. «I miei compagni di squadra sono giocatori di grande spessore. David Marin è un allenatore molto bravo, me ne hanno parlato sempre bene: sta illustrando le sue idee tattiche. Non abbiamo nulla da perdere», osserva Fortino. «Dobbiamo supportare i nuovi arrivati in maniera graduale e far emergere la loro qualità».

Sogni e ambizioni. «Ho un pensiero fisso: non smetterò fino a quando non vincerò lo scudetto con il Napoli. E’ un campionato difficilissimo, ma siamo pronti ad affrontare ogni problema», conclude fiducioso Fortino.