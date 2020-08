Tutto e' Reale. Finalmente lo sbarco tra le grandi del futsal italiano e' all'orizzonte. Tra le big del parquet, ai nastri di partenza, ci sara' il club del presidente Antonio Massa. Esordio in serie A il 10 ottobre contro il Colormax Pescara.



Sensazioni certamente inedite per la formazione allenata da Andrea Centonze. Si giochera' a Salsomaggiore Terme. «La prima partita sarà sicuramente particolare», ammette il patron gialloblu'. «Sarà una esperienza nuova da vivere, che darà lustro e visibilità a tutto il movimento».



Esordio. In Emilia Romagna contro il Colormax. «Non sarà facile, perché il Pescara ha una tradizione decennale nel calcio a 5», osserva il numero uno del Real San Giuseppe. Debutto tra le mura amiche, invece, il 17 ottobre con il Petrarca.



Calendario. Alla terza giornata la trasferta a Pesaro contro i campioni dell’Italservice. «E’ la regina dell’ultimo biennio, incontro affascinante e spettacolare. Ci sarà tanta adrenalina: sono quelle partite che piacciono a noi», conclude Massa (nella foto di Francesco Sollo).



Pronto alla nuova avventura il Real San Giuseppe.







