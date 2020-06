Dal terremoto al calcio., sindaco diai tempi del terremoto e ora consigliere regionale del Lazio, torna ad allenare il Trastevere. Lo annuncia il club romano che gioca in serie D: «Ha firmato a tempo indeterminato e ci porterà a lottare per la promozione», commenta il presidente Pier Luigi Betturri. Pirozzi allenava il Trastevere nel 2016, in cointemporanea all'incarico di, ma fu costretto a lasciare il calcio quando il sisma dell'estate di quell'anno «rase al suolo», come disse lo stesso Pirozzi, la cittadina laziale. «Ora però non potevo più stare lontano dal calcio», fa sapere il politico-allenatore. Pirozzi sarà presentato dalmartedì prossimo alle 15,30 in una conferenza stampa che si terrà all'interno dell'impianto del club.«Il giorno in cui c'è stato il terremoto - dice Pirozzi dopo la firma con il Trastevere -, io avevo dovuto interrompere la mia grande passione, quella di fare l'allenatore di calcio, dopo 21 stagioni nei dilettanti e quattro nei professionisti. Ora, dopo quasi quattro anni, sono guarito dalle ferite del

ed è giusto che torni in panchina, per riappropriarmi di una parte della mia vita, e ricomincio da dove avevo lasciato nell'agosto del 2016. E da una società giusta - aggiunge - fatta da belle persone. Avevo altre offerte, ma non ho avuto dubbi. Ma prima di oggi non ero pronto, era come aver interrotto una storia con il proprio partner non per colpa tua o sua, ma per cause di forza maggiore. In questi anni, ma poi, anche vedendo mio figlio Federico che gioca nell'Amatrice, piano piano mi è riscattata la molla».«Sono felice che Pirozzi torni con noi - dice invece il presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri, che in questi giorni è stato nominato nel Consiglio della Fondazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù -. Ci stavamo pensando da tempo, e ora eccoci qui. Crediamo talmente in Pirozzi al punto che potete scrivere che ha firmato con noi a tempo indeterminato. In attesa di sapere quale sarà il format del prossimo campionato di serie D, una cosa posso dirla: con Pirozzi punteremo alla promozione, e quindi cercheremo di mettergli a disposizione un organico adeguato». Betturri ha anche confermato che continuerà il legame con la Comunità di Sant'Egidio, il cui logo continuerà ad apparire sulle maglie della squadra trasteverina.