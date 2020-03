«Ci sono piani che prevedono l'inizio della stagione questa estate, se la situazione ce lo permetterà. Spero che ciò accada, a tutti manca il nostro lavoro». È l'auspicio del ceo di McLaren, Zak Brown, riguardo all'inizio della Formula Uno alla luce dell'emergenza coronavirus. . Il numero uno della scuderia britannica si è poi soffermato sulla scelta di rinviare il Gp in Australia. «È stata, ovviamente, una scelta molto deludente per tutti noi, ma penso che la salute del team, dei tifosi e di tutti gli sportivi sia molto più importante di una gara che possiamo fare in un altro momento». Brown sottolinea infine come McLaren, assieme agli altri i team, a Fia e F1 «stanno lavorando molto duramente per fare in modo di poter cominciare in completa sicurezza ma sempre quando il mondo diventerà un luogo più sicuro». Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA