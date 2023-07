GP Ungheria: settima vittoria consecutiva di Verstappen, Norris e Perez sul podio. Ferrari settima e ottava

Il duello tanto attesa, almeno per un solo giro, non c'è stato. Lewis Hamilton dalla pole non è scattato al meglio, Max Verstappen lo ha affiancato all'interno ed è subito passato in testa. Hamilton all'esterno, ha dovuto frenare permettendo ad Oscar Piastri di sfilare secondo davanti a Lando Norris, a sua volta all'esterno. La corsa è finita subito. Verstappen ha allungato, Hamilton si è scusato col team già nel primo giro, deluso per essere passato da primo a quarto in neanche un chilometro. Mentre Verstappen iniziava la sua gara solitaria, la McLaren ha mostrato tutta la sua competitività piazzando Norris secondo al traguardo, favorito da un pit-stop che ha penalizzato il compagno Piastri, che ha festeggiato un altro podio dopo Silverstone. Terzo Sergio Perez con l'altra Red Bull, bravo a recuperare da nono al podio. Hamilton era scivolato anche quinto, poi nel finale ha passato Piastri in difficoltà con le gomme, ed ha terminato quarto. Negli ultimi 10 giri ha recuperato su Perez, ma non è bastato. Piastri ha concluso quinto davanti a George Russell con la seconda Mercedes, notevole la sua rimonta da 18esimo in partenza. Ferrari mai in gara per una posizione importante. Charles Leclerc, sesto al traguardo, è stato "spostato" settimo per una penalità di 5" per velocità eccessiva ai box. Ottavo Carlos Sainz. Ennesima delusione nel box Ferrari.

La cronaca

Finale: settima vittoria consecutiva per Verstappen, gara solitaria per lui. Grande secondo posto per la McLaren di Norris, terzo Perez che riscatta un periodo negativo, poi Hamilton, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz Alonso Stroll, questi i piloti a punti. A seguire Albon Bottas Ricciardo Hulkenberg Tsunoda Zhou Magnussen

Sargeant va in testacoda alla variante, rientra ai box e si ritira

Hamilton continua ad avvicinarsi a Perez, ma mancano un paio di giri

67° giro - Verstappen +28" Norris +33"3 Perez +36" Hamilton poi Piastri Leclerc Russell Sainz Alonso Stroll, questa la top 10. Leclerc dovrà sommare al tempo finale i 5" della penalità e con Russell a 3" il sesto posto è perso

65° giro - Bel lavoro di Russell che supera Sainz e si porta settimo. Perez continua a perdere terreno da Norris e Hamilton si avvicina a 4"

Perez ha segnato tempi alti negli ultimi 2 giri ed Hamilton ha guadagnato parecchio portandosi a 6"

63° giro - Verstappen viaggia tranquillo in testa, Norris rimane secondo con 3"2 su Perez

60° giro - Perez è a 3" da Norris quando mancano 10 giri all'arrivo.

Verstappen aumenta il vantaggio su Norris a 14"7 mentre Perez è a 5"3 dalla McLaren. Hamilton ha già messo 2"3 tra sè e Piastri che ora deve guardarsi da Leclerc, a 5"6

58° giro - Hamilton passa Piastri che però sembra aver perso il passo

57° giro - Hamilton ha raggiunto Piastri per il quarto posto

55° giro di 70 - Verstappen +13"2 Norris +19"7 Perez +28"8 Piastri +31"2 Hamlton +38"3 Leclerc +43"8 Sainz

52° giro - Pit-stop per Verstappen, gomme medie. Rientra in testa su Norris Perez Piastri Hamilton Leclerc Sainz Russell Alonso Stroll Albon Bottas Ricciardo Hulkenberg Sargeant Tsunoda Zhou Magnussen

50° giro - Hamilton ai box, gomme medie, rientra quinto dietro a Piastri e davanti a Leclerc

Penalità di 5" per eccessiva velocità in pit-lane...

Piove sul bagnato in casa Ferrari

48° giro - Perez attacca Piastri che cerca di resistere alla curva 1 e curva 2, ma il messicano passa

46° giro - Verstappen conduce ora su Hamilton, divario di 33". Entrambi non hanno fatto il secondo pit-stop. Terzo posto per Norris a 6" da Hamilton, poi Piastri e Perez molto vicini. A 7" da Perez, c'è Russell, senza secondo pit-stop, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz

45° giro - Pit-stop per Norris, gomme medie, e per Sainz, gomme dure, e Tsunoda, gomma media

44° giro - Leclerc ai box, monta le gomme dure. Sosta anche per Alonso, Pirelli dure

43° giro - Piastri e Perez ai box per il secondo pit-stop, gomme medie per entrambi

42° giro - Hamilton risponde bene al tentativo di attacco di Perez alla curva 1 e curva 2

41° giro - Bottas ai box, secondo pit-stop, ancora dure

40° giro - Perez sta raggiungendo Hamilton e probabilmente lo supererà per il quarto posto

Superata la metà gara, Verstappen ha aumentato a 13"5 il divario da Norris

35° giro - Secondo pit-stop di Stroll, altro set di dure, Russell supera Bottas e va nono

34° giro - Verstappen è tranquillo leader con 9"5 su Norris e 17" su Piastri

32° giro - Secondo pit-stop anche per Albon che dalle dure... ripassa alle dure

Dopo aver passato Hulkenberg, Russell supera anche Tsunoda e va 12esimo

30° giro - Verstappen +6"8 Norris +11"6 Piastri +21" Hamilton +26"3 Perez +30"4 Sainz +31"4 Leclerc +38"3 Alonso +40"3 Stroll +43"5 Bottas poi Albon Tsunoda Russell Hulkenberg Zhou Magnussen Sargeant Ricciardo che affronta il secondo pit-stop mettendo gomma media

29° giro - Russell ai box per montare le medie, rientra 14esimo

28° giro - Perez prende anche Russell e lo supera non senza qualche difficoltà

Ma come un fulmine dietro a Sainz arriva Perez e lo supera con facilità

Russell fa passare Hamilton per il quarto posto, Sainz (sesto) ha ora nel mirino la Mercedes di Russell

25° giro - Perez imbocca la via dei box e monta gomme medie. Il messicano rientra dietro a Sainz e davanti a Leclerc

Verstappen rimane al comando nonostante il pit-stop ed ha 3" di vantaggio su Perez, ancora senza sosta. Norris è terzo a 5"2 dal leader, Piastri a 8", Russell a 17"5 (anche lui senza pit-stop) poi Hamilton Sainz Leclerc Stroll Alonso Bottas Albon Tsunoda Hulkenberg Zhou Magnussen Sargeant Ricciardo

24° giro - Pit-stop per Verstappen che passa dalle medie alle dure

23° giro - Sorpasso di forza di Alonso a Bottas in curva 1 per il decimo posto

Non hanno cambiato gli pneumatici Verstappen (medie), Perez e Russell, partiti con le dure

21° giro - Alonso al pit-stop, lo aspettano le Pirelli dure

Leclerc dopo il lungo pit-stop è scivolato decimo, ma subito supera Stroll salendo nono

20° giro - Davanti ci sono Verstappen e Perez separati da 21"3, terzo è Alonso. I primi tre non hanno cambiato le gomme

19° giro - Ai box anche Piastri e Ricciardo. Piastri rientra appena dietro a Norris

18° giro - Pit-stop per Norris e Leclerc, entrambi ripartono con gomme dure. Ma Leclerc perde tempo, la pistola del meccanico addetto alla posteriore sinistra non funziona.

17° giro - Verstappen Piastri Norris Leclerc Perez Alonso Russell Hamilton Ricciardo Sainz Stroll Bottas Albon Tsunoda Hulkenberg Zhou Magnussen Sargeant

17° giro - Box per Hamilton, dalle medie alle dure. Anche Hulkenberg al pit-stop, dure per lui

16° giro - Sainz ai box, era partito con le soft e monta le dure

Verstappen comanda con 5"8 di vantaggio su Piastri il quale ha 2"4 su Norris. Hamilton è quarto a 11" da Verstappen ed ha un vantaggio di 2"6 su Leclerc. Perez ha raggiunto Sainz e inizia un bel duello

14° giro - Sargeant ai box per passare alle dure

11° giro - Ai box anche Zhou per montare gomme medie. Il cinese ha scontato i 5" di penalità per la tamponata a Ricciardo che poi ha causato il clamoroso ritiro delle due Alpine

10° giro - Pit-stop per Stroll Tsunoda e Bottas, tutti ripartono con le dure

9° giro - Albon al pit-stop, da media a dura

8° giro - Bel sorpasso di Perez ad Alonso per il settimo posto

5° giro - Verstappen +1"5 Piastri +2"8 Norris +4"3 Hamilton +6"2 Leclerc +7"2 Sainz poi Alonso Perez Hulkenberg Stroll Tsunoda Bottas Russell Magnussen Albon Zhou Sargeant Ricciardo

Il replay mostra come Zhou dopo essere partito male ha tamponato Ricciardo che a sua volta ha colpito Gasly finito contro Ocon. Le due Alpine clamorosamente ritirate

3° giro - Verstappen Piastri Norris Hamilton Leclerc Sainz Alonso Perez Hulkenberg Stroll Tsunoda Bottas Russell Magnussen Albon Zhou Sargeant Ricciardo. Ai box anche Ocon

Gran partenza di Sainz che da 11esimo con le soft sale sesto dietro a Leclerc

Ai box Gasly con la posteriore destra dechappata dopo un urto con il compagno di squadra Ocon e Ricciardo

Dalla quinta piazzola è scattato malissimo Zhou, scivolato 16esimo

Hamilton parte meglio, ma Verstappen all'interno imbocca per primo la curva. Hamilton all'esterno è stato fregato da Piastri e Norris

Pronti alla partenza

Giro di ricognizione, non ci saranno problemi di pioggia, temperatura di 29 gradi

Situazione gomme al via: Russell e Hulkenberg con le dure, Sainz Stroll Gasly Tsunoda con le soft, tutti gli altri con le medie

Christian Horner, team principal Red Bull, ha detto senza mezzi termini: «Di quei due non mi fido, tra di loro c'è una storia che ben conosciamo, sarò tranquillo quando avranno passato le prime due curve». Ed Hamilton non si è fatto pregare nell'aggiungere: «La Red Bull è la favorita anche se la pole l'ho fatta io, ma di certo non faciliterò il sorpasso a Verstappen». Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assitere a un grande spettacolo nel GP di Ungheria. Hamilton ha conquistato una clamorosa pole con la Mercedes battendo di 3 millesimi, un nulla, proprio Verstappen.

Hamilton risorge al GP d'Ungheria: torna in pole dopo un anno e mezzo piegando per 3 millesimi Verstappen

Gp Ungheria, la sfida Hamilton-Verstappen

I due grandi nemici del 2021, quando tra polemiche, incidenti, offese, si giocarono il mondiale fino all'ultimo giro dell'ultima gara, titolo poi andato a Verstappen, si ritrovano fianco a fianco come ai vecchi tempi. La Red Bull però, sul passo gara dovrebbe essere ancora nettamente superiore alla concorrenza, ma la pole di Hamilton con una Mercedes che nelle ultime settimane è stata sottoposto a continue migliorie, potrebbe rivelarsi competitiva quanto la RB19. Ma non finisce qui.

Attenzione a chi sarà in seconda fila, ovvero le due McLaren-Mercedes, già velocissime a Silverstone. Lando Norris, terzo in griglia di partenza, ci proverà di sicuro a dar fastidio a uno dei due in prima fila, e pure il rookie Oscar Piastri, brillante quarto, sarà da tenere d'occhio. La Ferrari parte sesta con Charles Leclerc, con una strategia accorta si potrà puntare al podio. Ma tutti gli occhi saranno rivolti a Hamilton e Verstappen, almeno nel primo giro...