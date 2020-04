«Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata». È quanto ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, Yoshiro Mori al giornale giapponese Nikkan Sports riguardo agli scenari futuri se la pandemia legata al coronavirus non dovesse permettere l'adeguata sicurezza necessaria per tenere le olimpiadi rinviate al prossimo anno. Le parole di Mori si vanno ad aggiungere a quelle pronunciate dal presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura che ha sottolineato come sarà «difficile» poter disputare le Olimpiadi in Giappone il prossimo anno se non sarà trovato un vaccino contro il coronavirus. «A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare le Olimpiadi il prossimo anno», ha dichiarato Yokokura nel corso di una conferenza stampa a Tokyo. «Non sto dicendo in questo momento che non dovrebbero tenersi. L'epidemia non si limita solo al Giappone - ha proseguito - è un problema mondiale». Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA