Il Comitato olimpico canadese, Coc, ha annunciato che non manderà i suoi atleti ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 a causa dell'emergenza coronavirus, è quanto si legge in un comunicato in cui si spiega che il Canada «Coc e il Cpc (il comitato paralimpico canadese ndr) sollecitano il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paralimpico internazionale e l' Organizzazione mondiale della sanità a rinviare i Giochi di un anno». Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA