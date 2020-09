Malagò: «Tokyo a porte chiuse? A mali estremi...»

« Olimpiadi a porte chiuse ? Tokyo è pronta per i Giochi » ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. « Ma -ha aggiunto- c'è un punto interrogativo sulla presenza del pubblico » in base a come evolve la pandemia. « Come è stato per il calcio o per la Nba, a mali estremi, estremi rimedi. Ci auguriamo naturalmente che questo non avvenga » .



Sugli Internazionali di Tennis che cominciano a Roma, anch'essi a tribune vuote, Malagò ha detto «è tristissimo, ma è meglio di niente». Lo stesso per il calcio: «non si è riusciti a trovare una soluzione fra le istanze legittime del mondo del calcio e quelle delle istituzioni. Si spera e si pensa di riaprire prima possibile, ma questo è legato all'evolversi della pandemia, intanto vediamo campagne abbonamenti saltate, bloccate attività di marketing e sinergie commerciali. Un danno enorme » ha detto, ricordando che nei giorni scorsi « Andrea Agnelli ha quantificato in 5 miliardi di euro i danni provocati a questo settore dal covid » . Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA