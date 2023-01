Canottieri Napoli-Roma Vis Nova, è l'ora della verità

L’ora della verità. Il big match della nona giornata darà il suo responso. Canottieri Napoli e Roma Vis Nova si giocano un pezzo di stagione. Capitan Biagio Borrelli e compagni per agganciare in vetta la capolista del girone Sud, capitolini per allungare in classifica e distanziare una temibile rivale.

Alla vigilia del delicato incontro lancia il suo appello il presidente Giancarlo Bracale. «Voglio invitare i napoletani che amano lo sport e che amano la pallanuoto a sostenere la nostra squadra». In griglia partenopei a 21, imbattuti giallorossi a 24.

«E’ un momento importante per i nostri ragazzi e abbiamo bisogno del calore della città». Chiede il sostegno di tutti il patron del Molosiglio. «Riempiamo gli spalti di Fuorigrotta», auspica. «La Canottieri Napoli aspetta tutti alla Scandone». Peccato, però, che domani pomeriggio (ore 18) c’è il derby calcistico tra Salernitana e Napoli.

Si rischia il deserto e i giocatori di Enzo Massa (nelle foto di Gianluca Madonna) non meritano uno scenario desolante.