Ischia-Canottieri Napoli, derby del girone Sud con diversi obiettivi

Per un pugno di punti. Si lotta per la salvezza nelle retrovie, si battaglia per scalare posizioni al vertice. Obiettivi diversi per l’Ischia Marine Club e la Canottieri Napoli, che si affrontano domani alla Scandone (ore 19).

Derby giallo-rosso-blu. A Fuorigrotta si decide il destino dei ragazzi di Fabio Coda e di Enzo Massa. Si azzerano in acqua le differenze del girone Sud, nonostante il divario evidente in classica, con i padroni di casa che sperano in un passo falso del Pescara. Auspicano un analogo esito i ragazzi del Molosiglio, interessati al confronto tra Acquachiara e Rari Nantes Florentia, che precede il duello campano.

Ex di turno. Antonio Vitullo (nella foto di Gianluca Madonna) non si preoccupa più di tanto nell’affrontare i canottierini: conta più il risultato finale. «Spero sarà una bella gara», dichiara alla vigilia il tecnico Fabio Coda. «I giallorossi sono la terza forza del campionato, noi però stiamo crescendo», assicura l’allenatore classe 1968.

«Non abbiamo niente da perdere», avverte Coda, che dovrà fare a meno del difensore italo-cubano. «Mancherà Amaurys Perez per impegni lavorativi ed Ernesto Serino per motivi di studio ma rientrano Mimmo Mattiello e capitan Ciro Centanni», conclude il coach dell’Ischia.