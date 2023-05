Trieste-Posillipo 11-10, è biancoblu la prima semifinale playoff

Un gol. Una rete soltanto è lo scarto minimo tra biancoblu e rossoverdi alla Bruno Bianchi. Dove la Pallanuoto Trieste si aggiudica il primo round della semifinale playoff. A corto muso, gli alabardati si impongono 11-10 su un Posillipo mai domo (parziali di 5-4, 2-2, 1-2, 3-2), tanto da tenere in bilico la contesa fino alle battute finali del quarto periodo. E allora sarà la Scandone a decidere il destino dei napoletani sabato 6 maggio (ore 19). Toccherà a capitan Paride Saccoia mantenere vivo il discorso e ritornare nuovamente in Friuli Venezia Giulia martedì 9 maggio per l’eventuale bella.

I ragazzi di Roberto Brancaccio tengono testa ai padroni di casa sin dalle battute iniziali. Per tre volte gli ospiti fissano il +2. Benjamin Stevenson trasforma il rigore dopo 37 secondi e Saccoia supera Paolo Oliva con un tiro imprendibile (0-2). Lorenzo Briganti dalla distanza risponde ad Andea Mladossich (1-3). Sotto la traversa finisce l’esecuzione dai cinque metri dello statunitense in calottina numero 3 (2-4), replicando la sortita di Giacomo Bini. I giuliani si prendono la scena con il giapponese Yusuke Inaba, che piazza la sua doppietta, e con Andrea Razzi, che regala il primo vantaggio di serata (5-4).

In perfetto equilibrio il secondo periodo. Segnano con l’uomo in più Inaba (autore di una tripletta) e Domenico Iodice (6-5). Milos Milicic acciuffa il momentaneo 6-6, ma scarica la sua potenza Mladossich (7-6).

Spreca una doppia superiorità il Posillipo. Roberto Spinelli tiene agganciati i suoi e il mancino Tyler Abramson piazza il 7-7. Dura poco, perché l’assist di Danjel Podgornik viene raccolto da Ivan Buljubasic (8-7). Chiama timeout il tecnico partenopeo e arriva l’8-8 firmato da Stevenson, artefice di un tris. Con la mano destra Spinelli para il rigore di Mladossich a 35 secondi dal termine del terzo quarto. Oliva si esalta su Milicic.

Gli ultimi otto minuti si aprono con un altro penalty per i pallanuotisti di Daniele Bettini (nella foto di Giorgio Scarfì). Capitan Ray Petronio trova il 9-8. L’estremo difensore di Genova stoppa i tentativi rossoverdi. Escono per limite di falli Giuseppe Valentino e Stevenson. Buljubasic e Mladossich (tripletta personale) griffano il +2 (11-8). Giuliano Mattiello e Abramson riportano il Posillipo ad una incollatura ma non basta (11-10).