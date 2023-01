Trieste-Salerno, i giallorossi attesi alla Bruno Bianchi

Capitan Michele Luongo e compagni alla Bruno Bianchi. Per la prima giornata di ritorno la compagine giallorossa sarà impegnata in trasferta contro la formazione biancoblu di Daniele Bettini. Domani pomeriggio (ore 18.30) ultima partita del palinsesto clorato sarà Pallanuoto Trieste contro Check up Rari Nantes Salerno.

«Valentino Gallo e Mislav Tomasic sono influenzati ma spero di recuperarli», spiega alla vigilia il tecnico Matteo Citro. Anche perché il mancino siracusano e il centroboa croato assicurano sempre il loro prezioso contributo in acqua.

«Affrontiamo una squadra di alta classifica, che sta dimostrando pienamente il suo valore anche in Europa», avverte l’allenatore classe 1981. «Dobbiamo giocare una gara di livello per provare ad impensierirli e ritrovare l'attenzione e la cattiveria che è mancata nell'ultima gara a Catania», conclude Citro. Degli albardati da tenere particolarmente d’occhio il giapponese Yusuke Inaba e Michele Mezzarobba.