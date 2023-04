Impennata in prevendita alla ricerca dell’incornata che alla Salernitana non è mai riuscita in casa del Toro. Sono bastate poche ore ieri per infiammare l’entusiasmo dei tifosi: sold out vicino, venduti circa 1200 biglietti. Le scorte per il settore ospiti dello stadio Olimpico-Grande Torino (1489) potrebbero terminare oggi. Per la verità domenica i sostenitori campani saranno di più: complice l’assenza di limitazioni di residenza o legate al possesso di fidelity card hanno riscosso successo i pacchetti famiglia che la società piemontese ha proposto nei Distinti (due adulti e un under 16 a 30 euro; con tre euro in più anche un adulto in aggiunta, solo se con vincolo di parentela entro il terzo grado); curva Primavera non acquistabile per residenti a Salerno e provincia.



Oggi cade il tredicesimo anniversario della scomparsa di Carmine Rinaldi. Gli ultras non dimenticheranno il Siberiano con striscioni e post social. È anche e soprattutto nel suo nome che il movimento continua a vivere e deve provare a isolare le minoranze di incivili: il giudice sportivo ha multato di 5mila euro il club di Iervolino per lancio di oggetti all’indirizzo di un assistente nel secondo tempo della sfida con l’Inter. Dal ritorno in A nel 2021 il totale delle ammende pagate dalla società sale a 130mila euro. Troppi. Nel torneo scorso furono «appena» 550 i supporters a Torino, stavolta saranno più del doppio ma c’è un motivo: quel 12 settembre 2021 le capienze degli stadi erano ancora al 50%. Anche allora la vendita libera favorì la presenza di sostenitori della Salernitana in altri settori. Si recarono in massa a casa di Cairo per assistere all’esordio di Ribéry, spedito in campo da Castori nell’ultima mezzoretta sul 2-0. Servì a poco. FR7 allargò le braccia al quarto gol dei padroni di casa, sconsolato, perché era il dodicesimo al passivo nelle prime tre gare di campionato.

APPROFONDIMENTI Salernitana, sei risultati utili consecutivi a un passo dal record «Feno-Memo» Ochoa, la Salernitana prepara il rinnovo

Sono in totale undici quelli sfornati dal Torino all’ippocampo nelle due precedenti visite in massima serie. Detto del recente 4-0, il 7-1 del 16 novembre 1947 è storia non solo perché dall’altra parte c’erano gli invincibili capitanati da Valentino Mazzola. Si giocava al leggendario Filadelfia quando l’arbitro (Giovanni Galeati, calciatore della Salernitana nel 1921/22 ndA) fischiò la fine sul 6-1 con cinque minuti d’anticipo. Se ne rese conto solo negli spogliatoi: fece rivestire le due squadre, tirando fuori dalle docce alcuni calciatori per poter rientrare a giocare lo spezzone restante. I capitani si accordarono per concludere pro forma la gara senza farsi del male ulteriormente. Con gli spalti ormai quasi vuoti le squadre tornarono in campo e il rumeno Fabian realizzò il settimo gol torinista tra lo stupore ospite.

«Scusateci, è straniero e non ha capito. Vorrà dire che quando verremo a Salerno ci segnerete un gol in più», spiegò Mazzola alle richieste di chiarimenti. L’aneddoto era ricordato spesso dal re dei bomber granata, Vincenzo Margiotta. E magari per caso, magari no, al ritorno per davvero la Salernitana passò in vantaggio dopo 7’, salvo poi essere surclassata (1-4) nella ripresa. Altri tempi. Basti pensare che – altro fatto riportato nel volume « Salernitana la storia» di Giuseppe e Francesco Pio Fasano – al suo arrivo in stazione la delegazione ospite era stata accolta personalmente da Ferruccio Novo, storico presidente del Grande Torino. Nella stagione dei tabù sfatati – primi punti in casa della Juve e a S. Siro – la Salernitana proverà a fare altrettanto domenica. Molto passerà da una difesa che avrà anche concesso 25 tiri e 20 passaggi chiave all’Inter, ma se nella 29ma giornata i nerazzurri sono ultimi per dribbling riusciti (solo 2) un motivo ci sarà. Daniliuc, Gyomber e Pirola ambiscono alla conferma: con loro davanti a Ochoa la squadra di Sousa non perde e sarebbe la settima consecutiva con lo stesso pacchetto arretrato, un record per l’annata corrente.



Troost-Ekong però scalpita. È entrato bene nel finale venerdì e l’infortunio di Fazio (può rientrare col Sassuolo) lo elegge a principale alternativa lì dietro. Ieri pomeriggio il gruppo ha ripreso la preparazione al Mary Rosy dopo due giorni di riposo. Carte mischiate, ma senza l’allenatore (Sousa ha marcato visita a causa di una lieve forma influenzale): Coulibaly out per squalifica, a centrocampo si va verso la coppia Nicolussi Caviglia-Vilhena. Febbre anche per Sambia. Solito capannello di tifosi all’esterno del centro sportivo per foto e autografi, tanti bambini. Dia che ha ricevuto e salutato Momo Niang, volto popolare di Salerno: è apprezzato maestro e cintura nera di karate, senegalese come lui. Mazzocchi in gruppo solo per la prima metà della seduta, gli è stata risparmiata la partitina; la sua convocazione non è in dubbio.