Salernitana, sei risultati utili consecutivi a un passo dal record

Certo la vittoria del Verona allo scadere della gara contro il Sassuolo ha lasciato ancora tutto in sospeso in chiave salvezza, ma intanto la Salernitana si tiene comunque stretto il +7 costruito nelle ultime settimane.

Per l'esattezza nelle ultime sei giornate di campionato, da quando è arrivato Paulo Sousa infatti i granata hanno inanellato 6 risultati utili consecutivi: vittoria contro il Monza in occasione del debutto del portoghese e pareggi in sequenza contro Sampdoria, Milan, Bologna, Spezia e Inter.

Con questo ruolino di marcia la Salernitana si è avvicinata con forza al record legato al campionato di Serie A. Superato il ruolino di marcia di inizio stagione (quota 5), ora all'orizzonte ci sono i 7 risultati positivi inanellati uno dietro l'altro nel finale dello scorso campionato con Davide Nicola alla guida tecnica.