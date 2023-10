Quarantotto ore per staccare la spina e riprendere la preparazione con la consapevolezza di potere, anzi dover fare risultato a Monza nonostante le quattro sberle rimediate dall'Inter. Solo così Paulo Sousa potrà tirare un sospiro di sollievo e utilizzare la sosta per riordinare le idee. Viceversa, la crisi della Salernitana sarebbe certificata e indurrebbe la proprietà ad avviare le consultazioni con altri allenatori. Iervolino anticiperebbe di un turno il suo programma di «tirare le somme dopo nove giornate, al primo quarto di campionato». Dal canto suo, il portoghese si dice sereno: «Tutti siamo sempre in discussione, le voci fanno parte del gioco di quest'industria che conosco benissimo. So come lavoro, i risultati verranno». Ritroverà il gruppo domani per «lavorare sull'intensità mentale e sull'incisività offensiva che manca».

APPROFONDIMENTI L'Inter cala il poker alla Salernitana, è notte fonda all'Arechi Non solo problemi in attacco: è la seconda peggior difesa della A Sousa scuote la Salernitana: «Ci vuole coraggio e voglia di vincere»

Per un'ora sabato i granata hanno tenuto testa ai nerazzurri, prima di sgretolarsi mostrando ancora limiti caratteriali e difensivi. Il match di domenica può essere decisivo in caso di mancato successo: la proprietà non è felice dei tre punti in sette giornate che relegano i granata al penultimo posto a braccetto con l'Empoli (in attesa del Cagliari, impegnato oggi a Firenze), però ha anche notato timidi miglioramenti. Almeno fino al Lautaro show. All'Arechi il presidente ha parlato a lungo con lo stesso tecnico e alcuni uomini simbolo come Candreva. L'ex doriano proverà a recuperare dal contrattempo alla coscia destra rimediato ad Empoli per essere almeno in panchina.