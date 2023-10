Monza-Salernitana, Sousa si affida a Pirola per ridare stabilità alla difesa

Se in attacco Paulo Sousa proverà ad aggrapparsi prevalentemente alla rinascita di Dia, in difesa il tecnico portoghese proverà invece a fare lo stesso con Pirola. L'azzurro dell'under 21 ha smaltito gli ultimi acciacchi fisici e domenica in casa del Monza troverà di nuovo una maglia da titolare con il chiaro compito di ridare stabilità a un reparto, quello arretrato, che in questo avvio di stagione ha dimostrato di non essere sempre stabile.

Con lui, quasi certamente, ci saranno Gyomber posizionato come da prassi al centro e Daniliuc che occuperà viceversa la parte mancina del campo.