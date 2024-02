Salernitana, frattura alla gamba per Sabatini: «Per salvarci mi bastano cuore e testa»

«Inizio a credere all’esistenza della nuvola di Fantozzi». Comincia così il lungo messaggio social di Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana già agli onori della cronaca delle ultime ore per l'esonero di Pippo Inzaghi e la scelta del successore Fabio Liverani, da ieri nuovo allenatore dei granata.

«Come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese, ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba», ha spiegato Sabatini, che già nell'ultimo periodo aveva dovuto confrontarsi con tifosi e squadra in non ottimali condizioni di salute.

«Dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (sono veramente brutto)», scrive con un sorriso il digiente granata, che poi lancia un messaggio di speranza «Per Salerno mi bastano cuore e testa. Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno».