Salernitana, Colantuono valuta il ritorno alla difesa a quattro

In attesa di capire quanti uomini avrà a centrocampo, solo Basic può provare a velocizzare i tempi in questi giorni, Stefano Colantuono sta ipotizzando concretamente il ritorno alla difesa a quattro per la sfida casalinga di domenica contro la Fiorentina.

Una scelta dettata sia dalle numerose assenze nel reparto mediano ma anche dalle mancate risposte positive avute nell'ultimo turno di campionato in casa della Lazio. Ma oltre al cambio modulo, all'Arechi il tecnico granata dovrebbe tornare a puntare anche su Kostas Manolas.

Il difensore greco, reduce dalla panchina dell'Olimpico, sembra pronto a riprendersi la maglia da titolare indossata nelle precedenti sei partite.