Salernitana-Monza, Liverani vuole recuperare Fazio e Boateng

Svuotare parte dell'infermeria per ritrovare un pò di stabilità nel reparto arretrato, ha un obiettivo molto chiaro Fabio Liverani. L'allenatore della Salernitana si augura di porer avere per la sfida di sabato prossimo contro il Monza in programma all'Arechi qualche uomo in più da poter utilizzare.

Le notizie più confortanti arrivano dal capitano Federico Fazio che finalmente, dopo un mese vissuto lontano dal rettangolo verde complice un problema muscolare al polpaccio, sembra ormai pronto a riprendersi la maglia da titolare.

A Liverani, ora, il compito di capire se utilizzare l'argentino già nel prossimo weekend, oppure se affidarsi alla coppia Manolas-Pellegrino. Di sicuro, quindi, non ci sarà Boateng che non solo ha bisogno di rifiatare ma anche di recuperare dal leggero infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter. Nelle prossime ore lo staff medico capirà se il tedesco potrà andare in panchina contro il Monza.