Salernitana, è ufficiale Boateng: «Salvezza? Noi ci crediamo»

Ora è anche ufficiale: Jerome Boateng è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Per il difensore tedesco, da ieri in gruppo con i suoi nuovi compagni, contratto fino al termine della stagione.

«Sono molto felice di essere alla Salernitana, è davvero bello per me essere qui. Arrivo con l'obiettivo di centrare la salvezza, è una grande sfida paragonabile alla vittoria di un titolo, per cui dobbiamo cominciare a vincere. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra» ha detto Boateng ai canali ufficiali granata.

«Ho visto le ultime gare e la squadra ha giocato molto bene, purtroppo è stata sfortunata» ha continuato il difensore «Ribery? Per me è come un fratello, mi ha sempre parlato bene della Salernitana e di una città ricca di persone fantastiche, quest'ultima cosa l'ho subito appurata di persona. Non vedo l'ora di iniziare, abbiamo dei tifosi grandiosi».