Serie B su Helbiz Live in streaming: presentata la nuova stagione

Helbiz ha presentato la propria offerta – che si chiamerà Helbiz Live – per la trasmissione di tutte le gare di Serie B del triennio 2021-2024. Di cosa si tratta? Di un servizio fruibile attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e smart tv che ha inserito – all’interno della propria offerta – l’innovativo sistema di Cashback per la mobilità e la scelta del nuovo volto del calcio in tv: Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

Tune in today at 11am (GMT+2) to watch the official presentation of our platform @HelbizLive, its commercial offer and its new face ⚽️ @Lega_B https://t.co/O2F2uyRuTE

— Helbiz (@helbizofficial) July 5, 2021