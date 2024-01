Al bivio della 23esima giornata, l'Avellino di Michele Pazienza incrocia il lanciatissimo Sorrento di Vincenzo Maiuri con l'obbligo di proseguire per la strada della vittoria.

Una direzione che non ammette soste, tanto meno l'andamento lento del pareggio, onde evitare che la Juve Stabia, attualmente a più sette sui lupi con lo scontro diretto a favore, possa scappare via come una gazzella. Quanto basta per caricare di una spasmodica attesa la notturna del Partenio Lombardi, fischio di inizio alle 20,45, che sarà trasmessa anche in chiaro su Videonola (canale 94 del digitale terrestre). Dirette televisive a parte e temperature alquanto rigide, per l'occasione saranno almeno 7mila i tifosi biancoverdi, 5mila gli abbonati, che torneranno a gremire pure i gradoni della Curva Sud dopo lo stop imposto dal giudice sportivo contro la Juve Stabia per le alcune intemperanze nel derby di Benevento.

Una spinta ulteriore per provare a far rientrare in vigore la vecchia legge del Partenio Lombardi, abrogata ormai dallo scorso 25 ottobre quando Ricciardi piazzò la stoccata vincente nell'extra time contro l'Audace Cerignola. Un trend che stride con la cavalcata trionfale che in trasferta stanno tenendo Sgarbi e compagni capaci di vincere 8 delle 11 gare fin qui disputate. Non a caso, proprio per curare la squadra dal malessere interno, Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano hanno concordato con Michele Pazienza gli innesti di questa sessione invernale di mercato immettendo in rosa la fantasia di D'Ausilio, prelevato dal Cerignola, che ieri si è allenato per la prima volta con la squadra, e di Rocca, in arrivo da Catania.

Parentesi di mercato che non deve assolutamente distrarre i biancoverdi dal loro obiettivo primario di provare ad arrestare la marcia di un Sorrento che, con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, arriva in Irpinia sospinto dal vento dell'entusiasmo e accompagnato da quasi duecentocinquanta irriducibili tifosi. Aspetto emotivo che pareggia quello di un Avellino a cui Pazienza ha in questi giorni predicato prudenza onde evitare sgradite sorprese.

Il tecnico di San Severo, che si è portato in ritiro due dubbi legati all'utilizzo o meno di Armellino in mediana e al solito ballottaggio in attacco tra Gori e Patierno, comunicherà solo questa mattina alla squadra le sue scelte dopo il classico risveglio muscolare.

Di certo nulla cambierà davanti a Simone Ghidotti che sarà protetto come sempre da Cancellotti, Rigione e Cionek con Mulè e il neo arrivato Frascatore dalla panchina. Assegnate d'ufficio, per meriti acquisiti nelle ultime sfide sul campo, anche le due caselle sulle corsie laterali che saranno appannaggio di Manuel Ricciardi, in gol nelle ultime due sfide, e Fabio Tito. Diversamente in mediana persiste, come detto, il dubbio sull'utilizzo di Armellino contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il mediano di Vico Equense, messo fuori causa a Foggia da un pestone alla caviglia destra, solo negli ultimi giorni è rientrato a lavorare in gruppo. Onde evitare rischi, Pazienza appare orientato a seguire la strada della prudenza che conduce al rilancio di Lores Varela. L'uruguaiano di passaporto spagnolo appare in vantaggio su D'Angelo e sul redivivo Dall'Oglio per andare a completare il triangolo di centrocampo che sarà chiuso da De Cristofaro e Palmiero.

Mai come in questa settimana, infine, non è assolutamente semplice la scelta del partner di Sgarbi nel reparto offensivo dove uno tra Patierno e Gori dovrà partire dalla panchina accomodandosi al fianco di Marconi: l'ex Francavilla, di rientro dalla squalifica, nelle ultime sfide ha messo il suo timbro sui blitz di Benevento, Crotone e Latina nonché nella partita interna contro la capolista Juve Stabia; l'ex viola nell'ultima gara allo Zaccheria è stato decisivo realizzando un gol d'autore e fornendo una prestazione da attaccante di categoria superiore. Vedremo.