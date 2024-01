Giugliano-Picerno 1-1: Caldore risponde a Maiorino

Caldore, in pieno recupero, sigla la rete che consente al Giugliano di pareggiare con il Picerno. Il match, ben giocato da entrambe le squadre, va in archivio con un 1-1.

Meglio gli ospiti nel primo tempo. Il Picerno passa in vantaggio con Maiorino al 15': la punizione del trequartista si infila alla sinistra di Russo. I cambi e una migliore disposizione tattica consentono al Giugliano di venire fuori nella ripresa. La squadra di Bertotto, dopo aver sfiorato il gol con Romano e Maselli, pareggia al 48' con il difensore ex Juve Stabia Caldore, bravo ad inserirsi in area di rigore e a sfruttare un assist di Maselli.