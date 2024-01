Taranto-Benevento 2-2, non bastano i gol di Berra e Ciano

Auteri centra il quarto risultato utile di fila, ma a Taranto arriva però un pareggio. Giallorossi avanti due volte con Berra e Ciano, ma raggiunto prima da Kanouté su rigore e poi da Simeri. Il punto permette ai sanniti di salire a quota 40, staccando in classifica Casertana, Crotone e Picerno e avvicinando l’Avellino a meno uno. Gli irpini però sfideranno stasera il Sorrento.

Novità a centrocampo per Auteri che sceglie Talia al fianco di Agazzi, a sinistra conferma per Benedetti.

In avanti rientra Ciano che completa il reparto con Lanini e Starita. Primo squillo al 4’, Taranto pericoloso: stacco di Miceli su corner, Paleari blocca. Ma al 6’ è il Benevento a passare sempre su angolo, Ciano mette in mezzo, un rimpallo favorisce Berra che insacca da due passi e bissa la marcatura nel derby con la Casertana.

All’11’ però proprio Berra sbaglia un retropassaggio, lanciando De Marchi verso Paleari, il centravanti rossoblu spara addosso al portiere giallorosso; l’azione prosegue e Pastina sbaglia il controllo, De Marchi lo anticipa e viene steso, per l’arbitro è rigore. Kanouté calcia centrale e realizza il gol dell’ex. I rossoblu prendono il controllo del match, con il Benevento che fa fatica in costruzione. Al 22’ destro da fuori di Zonta, Paleari si distende e blocca. Al 29’ si fa vedere il Benevento con Capellini che pizzica di testa una punizione dalla trequarti, palla che esce di molto. Al 35’ ci provano da fuori i giallorossi, ma il mancino di Talia non è preciso. Si va al riposo sull’1-1.

La prima occasione della ripresa è di marca giallorossa. Improta batte una rimessa, Starita fa sponda di testa per Agazzi che calcia a volo col sinistro in area, ma non inquadra la porta. Al 51’ i giallorossi passano in vantaggio. Simeri sbaglia un disimpegno, regalando palla a Talia, traccia centrale per Ciano che stoppa, prende la mira e batte Vannucchi col sinistro dai venticinque metri. Al 59’ trovano il 2-2 i padroni di casa, cross a rientrare dalla destra, verso il secondo palo, di Orlando, Kanouté rimette in mezzo di testa e Simeri stacca tutto solo per il pari. Auteri richiama Starita per inserire Ciciretti. Al 62’ Lanini calcia dal limite, Vannucchi blocca. Un minuto dopo chiusura provvidenziale di Improta su Kanouté che aveva calciato a botta sicura. Al 65’ fuori anche Benedetti e dentro Simonetti nei sanniti. Al 72’ pericolosi i pugliesi, piattone di prima di Miceli su corner, Paleari blocca. Al 73’ Auteri spende il terzo slot con un doppio cambio: fuori Benedetti e Ciano, dentro Masciangelo e Marotta. Al 94’ da un corner per il Benevento nasce un contropiede in superiorità numerica per il Taranto, ma i rossoblu sprecano. Pochi secondi dopo Orlando pesca Simeri a tu per tu con Paleari, l’ex Bari cerca il pallonetto, ma il portiere giallorosso è bravo in uscita. Finisce 2-2, un punto a testa.