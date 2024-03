Sabato, giovedì e domenica. Non è il titolo di una commedia di Eduardo e neppure di un film della Wertmuller, bensì le tappe della full immersion che il Benevento è pronto ad affrontare in soli 8 giorni. Un ciclo di tre gare da mandar giù tutto d'un fiato, per alimentare l'inseguimento alla Juve Stabia, che adesso comincia ad avere paura nonostante i 7 punti di svantaggio: le «vespe» hanno un calendario più complicato di quello della «Strega» con Casertana, Latina e Taranto, ovvero la sesta, l'ottava e la quinta della classifica, da affrontare in serie.

Al Benevento toccano invece Foggia, Potenza e Messina una dietro l'altra. Sicuramente sfide più abbordabili ma non per questo meno insidiose. A Castellammare addirittura si starebbero formando gruppi social per invitare i tifosi stabiesi a «gufare» i giallorossi impegnati domani sera in anticipo rispetto alla squadra di Pagliuca, che riceverà la Casertana lunedì sera. Una eventuale vittoria di Paleari e soci nel match contro il «satanelli» li proietterebbe a -4 dai gialloblù e, inevitabilmente, finirebbe col mettere parecchia pressione alla capolista, impegnata 48 ore dopo con i «falchetti».

Nel frattempo, Auteri studia le mosse per la sfida di domani al «Vigorito» contro i rossoneri di Cudini, ma deve sciogliere ancora diversi dubbi di formazione. La pioggia caduta copiosa nel corso della notte, ieri mattina ha costretto il Benevento a chiedere ospitalità al «Meomartini» per svolgere la programmata seduta di allenamento. L'acqua ha difatti reso fangoso e in parte allagato il terreno di gioco dell'«Imbriani», al punto da indurre la società chiedere alla Scuola calcio «Grippo» la disponibilità dell'impianto situato nel cuore del rione Libertà, a meno di un chilometro dal «Ciro Vigorito».

I giallorossi si sono così cambiati negli spogliatoi dell'«Imbriani» e poi trasferiti al «Meomartini» con il bus societario per la sessione fissata alle 10.15. La truppa ha svolto sul manto in erba sintetica attivazione, lavoro a gruppi caratterizzato da costruzioni con opposizione attiva, tiri in porta, esercitazione tecnico tattica e scarico finale. Poi la comitiva è risalita sul pullman e ha fatto ritorno all'«Imbriani» intorno alle 11.40. I calciatori hanno fatto la doccia, hanno ripreso le proprie auto e sono tornati alle rispettive abitazioni. Unico assente Pinato, a letto con la febbre, mentre Pastina ha proseguito a lavorare in modo differenziato. Proprio riguardo a Pinato, le sue condizioni verranno valutate meglio nella giornata odierna. Auteri era orientato alla riconferma del tandem con Nardi dopo la più che positiva prova contro il Sorrento.

Nel caso dovesse perdurare lo stato influenzale, al suo posto giocherebbe Talia. In difesa, invece, per la sostituzione dello squalificato Pastina sono due le soluzioni al vaglio: il dirottamento di Capellini a sinistra con l'innesto di Terranova dall'inizio (ed è quella che si lascia preferire, anche perché è stata già provata a gara in corso dopo l'avvicendamento di Pastina) oppure l'impiego di Benedetti da braccetto mancino. Il giovane Viscardi infatti quasi mai è stato utilizzato da quella parte in allenamento (Auteri lo preferisce a destra), a differenza di Benedetti e di Rillo, con quest'ultimo che però indietro nelle gerarchie. Questa mattina è in programma un'altra sgambatura (la rifinitura vera e propria è fissata per domani) e dovrebbe tenersi all'«Imbriani» (il cui terreno di gioco, nel frattempo, si è asciugato), visto che poi ieri, nel corso della giornata, non sono più venute giù gocce di pioggia. Il meteo dovrebbe aver concesso una tregua anche nel corso della notte appena trascorsa, ma per stamani potrebbero esserci nuove precipitazioni. Il Benevento spera di evitare il disagio di un nuovo trasloco, anche perché al «Meomartini» sono già calendarizzate le sedute di martedì e mercoledì prossimi (ma non quelle di domenica e lunedì, previste sempre all'«Imbriani») in vista della trasferta di Potenza di giovedì 7 marzo: il tappeto del «Viviani» è in sintetico. Oggi alle 13.15 è prevista anche la conferenza pre-gara di Auteri.