Casertana-Benevento, Andreoletti: «Partita sentita. Mi aspetto miglioramenti»

Il Benevento si presenta al primo big match della stagione con la solita emergenza. A Caserta mancheranno Capellini, Meccariello, Agazzi, Improta e Ciano, dovrebbe rientrare tra i convocati Alfieri, da sciogliere il nodo Tello. Non sono al meglio Karic, Terranova e Ciciretti. In conferenza pre partita Matteo Andreoletti ha mostrato consapevolezza sull’importanza del match: “Domani affronteremo una squadra di cui conosciamo poco, avendo fatto poche amichevoli di livello. L’abbiamo preparata sulle nostre certezze e su quelle che sono le caratteristiche del loro allenatore. Abbiamo cercato, infatti, di lavorare tenendo conto del fatto che giocheranno sicuramente con il 4-3-3. La Casertana ha fatto un mercato importante. Ha preso giocatori bravi, mi aspetto un approccio forte da parte loro. Speriamo possano calare fisicamente nel finale. Sarà una partita molto sentita. E’ un derby e ci sono tante motivazioni. La Casertana viene da un ripescaggio. Ci sarà uno stadio pieno e non sarà una passeggiata. Voglio vedere una squadra viva che soffre e corre”.

Il trainer ha fatto il punto sull’infermeria e sulla condizione di alcuni singoli, senza però cercare alibi: “Ci mancano giocatori importanti. La situazione assenze è preoccupante. Purtroppo non recupererò nessuno, ad eccezione di Alfieri che è rientrato ma non so se sarà utilizzabile, ma lo convocherò – ha spiegato -. Sono molto soddisfatto di Tello, qualche giorno fa ha fatto un discorso alla squadra, si sente parte di questo gruppo totalmente. Da una settimana a questa parte è un giocatore che ho a completa disposizione e sono convinto che ci darà una grande mano. Terranova e Ciciretti sono a disposizione ma non hanno grandissimo minutaggio. Terranova è più gestibile, anche per la posizione in cui gioca. Spero di non aver bisogno di utilizzare Ciciretti, ma se negli ultimi minuti ci sarà necessità lo inserirò.

Simonetti sa giocare in un centrocampo a tre come mezzala, può aiutarci perché ha tempi di inserimento muscolare. Dall’inizio o a gara in corso può dare un supporto”.

Andreoletti ha fatto intendere di voler confermare il 3-5-2 che ha portato i tre punti lunedì scorso contro la Virtus Francavilla: “In fase di costruzione giocheremo a tre perché copriamo meglio il campo. Non ho ancora deciso se portare un quinto di destra o di sinistra a fare il braccetto. Domani mi aspetto dei miglioramenti sia sul piano tecnico che tattico. Col sistema di gioco abbiamo trovato una buona quadra e quindi è giusto non cambiare. A seconda della partita si può decidere se andare a prendere gli avversari più alti o più bassi. Come modo di difendere, vogliamo concedere poche imbucate e indirizzarli sull’esterno e soffocare la manovra. Quindi poche imbucate, tanta densità e rapida riconquista”.

L’allenatore ha concluso con una considerazione sulla condizione fisica, sulla solidità del gruppo e sui miglioramenti da fare in fase offensiva: “Giocare più partite ravvicinate è il modo migliore per trovare la condizione. I risultati positivi poi spostano la qualità del lavoro. Lo spirito di gruppo ci potrà permettere di fare un campionato importante. Vedo tanti giocatori che hanno un ruolo importante non solo tecnico. Mi aspetto molto di più da molti di loro. In questo momento l’attacco ci dà più garanzie. Chiedo sempre tanto alla squadra che ha grandi potenzialità ad oggi inespresse. L’aspetto realizzativo è non soddisfacente. Più che tecnico è un problema di mentalità, bisogna iniziare a fare gol in allenamento”.