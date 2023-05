Cerignola-Juve Stabia 3-0: i gialloblù fuori al primo turno dei play-off

Delude ancora, e per l’ultima volta quest’anno, la Juve Stabia, eliminata al primo turno dei play-off a Cerignola. Prova incolore, solito gioco, poca concretezza sotto rete, e stavolta anche qualche scelta opinabile del tecnico che in avvio lascia fuori i due calciatori più estrosi, Silipo e D’Agostino, dando ancora spazio ad un evanescente Ricci e soprattutto a Bentivegna, persino in dubbio fino all’immediata vigilia.

Basta poco ai pugliesi per chiudere i conti ed archiviare il passaggio del turno.

Un quarto d’ora, il calcio d’angolo di Sainz Maza per la testa di Capomaggio che porta in vantaggio il Cerignola. Entrano i tifosi della Juve Stabia, quasi quattrocento, attimi di tensione sugli spalti e gara sospesa per quasi otto minuti, alla mezzora arriva anche il raddoppio. Ennesimo affondo dello spagnolo che Tascone trasforma nel raddoppio.

Nella ripresa Novellino prova a giocarsi tutte le carte a disposizione, ma senza impensierire oltre il dovuto Saracco. Anzi, l’estremo pugliese si supera e blinda il risultato alla mezzora, ipnotizzando D’Agostino che, dopo essersi procurato un rigore, si vede respingere il tiro per l’ennesimo dramma stabiese. Finale amalo con il 3-0 in diagonale di Achik che, in pieno recupero chiude i conti e soprattutto la stagione della squadra dei fratelli Langella.