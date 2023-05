Il tempo dell'attesa è finito. Quello dei tribunali anche. Dopo gli ultimi verdetti, finalmente la serie C torna in campo con il primo turno dei play-off promozione. La Juve Stabia di Novellino, centrato al fotofinish il traguardo degli spareggi, è di scena oggi a Cerignola (20.30) nella classica sfida da dentro o fuori. Il pari dell'ultima gara della stagione regolare, grazie alla classifica a tre con Taranto e Giugliano ha consentito ai gialloblù di scalare posizioni e di tagliare un traguardo che, solo un anno fa, era sfuggito a causa della penalizzazione.



«Ci arriviamo con grande entusiasmo ha spiegato alla vigilia Walter Novellino - consapevoli di aver centrato già in campionato un obiettivo importante, ma di avere la grande opportunità di giocare per quello vero, quello che conta. Siamo sereni, abbiamo voglia di stupire ancora, di far bene, contro un avversario forte e vediamo quello che sarà il verdetto del campo». Giunto nelle ultime cinque giornate, con la squadra addirittura a rischio salvezza, l'ex allenatore del Napoli ha saputo trarre dai suoi il meglio e arrivare al primo traguardo, quello che aveva perso lo scorso campionato. «Devo ringraziare la società che ha pensato a me per questa grande occasione ribadisce -. Chi c'è stato fino a gennaio aveva lavorato bene, poi ci sono state delle difficoltà, ma siamo giunti a una tappa di questa scalata e abbiamo voglia di arrivare in alto. Non partiamo coi favori del pronostico, ma possiamo giocarcela contro chiunque. Queste sono partite senza pronostico».

Un mese quasi di attesa per i ricorsi che hanno costretto la Lega ad uno slittamento, una coda che la Juve Stabia ha accolto con favore. «Sicuramente. Abbiamo recuperato tanti ragazzi che magari non erano al meglio o addirittura non erano disponibili. Devo verificare Cinaglia, ma per il resto stiamo tutti bene. La sosta forzata, inoltre, mi ha consentito di lavorare su alcuni aspetti tattici in cui dovevamo migliorare, di stare di più coi ragazzi, e questo è fondamentale in una poule come quella dei play-off». Quasi quattrocento tifosi al seguito, polverizzati i biglietti per Cerignola all'apertura della prevendita, un segnale forte della città alla squadra, la voglia di andare avanti e magari arrivare in fondo. «In primis devo ringraziare i tifosi sorride Novellino -, sapere di avere una forza, il calore di così tanta gente pronta ad aiutarci non può che essere di sprone per i ragazzi. Sono convinto che ci sono stati sempre vicini nei momenti di difficoltà, e che ora meritano questa soddisfazione. Giocheremo per loro, oltre che per noi stessi».

Al Cerignola, per la migliore classifica potrebbe bastare non perdere. «Io sono uomo di sport, seguo anche altre discipline, e cito la squadra femminile di Perugia che in campionato ha stravinto, ma poi negli spareggi ha perso. Nei play-off tutto si annulla, in parte anche i valori. Basta l'episodio a decidere il finale, ed allora serve prima di tutto concentrazione per l'intera gara. Il Cerignola è un'ottima squadra, ha grosse individualità, ma noi giocheremo per vincere, per andare avanti, e lo faremo gara dopo gara. Ho sensazioni positive, ho visto i ragazzi carichi, sarà una bella serata di calcio».

Probabile la conferma dell'undici che aveva fatto meglio con Novellino in campionato. In difesa con Barosi in porta probabili le conferme di Maggioni, Cinaglia, Caldore e Dell'Orfanello. A centrocampo, con Berardocco squalificato, Altobelli, Scaccabarozzi e Maselli sembrano in vantaggio, mentre nel tridente alto qualche dubbio: Mignanelli, è ormai chiaro, sarà il jolly esterno avanzato, ma resta da capire se centralmente Pandolfi sarà preferito a Zigoni o viceversa. Sul fronte opposto Silipo, Ricci e D'Agostino si contenderanno l'ultima maglia per essere protagonisti fin dalle prime battute.