«Non vorrei fossimo entrati in un loop mentale che genera sensazioni negative, che ci blocca, che ci fa pensare di non essere più in grado di vincere. Sono soddisfatto delle prestazioni dei ragazzi e prima o poi, ne sono certo, arriverà anche l'agognato successo». Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, non nasconde la sua amarezza e qualche preoccupazione per l'ennesimo pareggio ottenuto al Partenio-Lombardi di Avellino.



Contro il Taranto la squadra è apparsa meno lucida del solito nella prima frazione di gioco e più volenterosa - anche grazie ai cambi effettuati dal tecnico - nella seconda parte del match. Ai punti avrebbe meritato un successo che manca da troppo tempo. Di Napoli, ad ogni modo, non ne fa un dramma, ma il tabù Avellino (il Giugliano non vince dallo scorso 4 dicembre) non rende merito all'effettivo lavoro e valore della squadra, al momento in decima posizione.

«C'è rammarico - dice l'allenatore giuglianese - ma bisogna pensare in positivo ed essere sempre propositivi. È arrivato un punto, speravamo in qualcosa in più, ma le partite da disputare diminuiscono. Dobbiamo essere lucidi, non farci assalire dallo sconforto e guardare il bicchiere mezzo pieno. A me dispiace solo per i ragazzi che si impegnano al massimo sia in allenamento che in partita. Ma la vittoria, magari con un pizzico di fortuna, quella che finora non ci ha assistito, arriverà quanto prima». Nell'ultima sfida di campionato si è rivisto in campo anche Gladestony, assente per infortunio muscolare per ben tre turni di seguito. Il brasiliano ha giocato gran parte della ripresa ed è apparso in buone condizioni. Anche Eyango, reduce da un piccolo infortunio, è da ritenersi completamente recuperato.



Per il match del Menti Di Napoli recupererà altre due importanti pedine: Piovaccari e Sorrentino. Entrambi hanno scontato il rispettivo turno di squalifica. In attacco, dunque, imbarazzo della scelta per l'allenatore. In cinque (La Monica, Rizzo, Salvemini, Sorrentino e Piovaccari) si contenderanno due maglie. Niente da fare per Zullo, roccioso difensore: non sarà della partita perché appiedato per un turno dal giudice sportivo. Nel reparto arretrato, dunque, spazio a Biasiol, Scognamiglio e Ciro Poziello. «Il ritorno di Gladestony - sottolinea Di Napoli - è una notizia più che positiva. Chi lo ha sostituito finora, mi riferisco a Ceparano o Raffaele Poziello, ha fatto benissimo, ma è chiaro che il brasiliano ha maggiore dimestichezza nel ruolo di mezzala. Gladestony abbina qualità tecniche a dinamismo, caratteristiche che in questo campionato fanno la differenza»".

Altro giocatore di indubbie qualità tecniche è Ghisolfi, anch'egli fermo da diverso tempo. «È alle prese con la pubalgia - conclude Di Napoli - alterna momenti in cui si sente bene e altri dove registra maggiori difficoltà. È una pedina importante, stiamo cercando di recuperarlo per le ultime gare di campionato". Il prossimo avversario, la Juve Stabia, ha un punto in più del Giugliano (38 contro 37) ed è reduce dal pareggio (2-2) ottenuto sul campo del Pescara, terzo in classifica e oggi guidato in panchina da Zdenek Zeman.