La situazione del Giugliano è ancora sospesa in un limbo. I gialloblù, virtualmente salvi (per l'aritmetica manca solo un punto), possono ancora dire la loro in chiave playoff. Le speranze non sono molte, ma con due gare da giocare e sei punti a disposizione tutto potrebbe ancora accadere.

La squadra di Raffaele Di Napoli è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe rimediate con punteggi pesanti. L'ultima è arrivata a Foggia: un 3-0 per gli uomini di Delio Rossi che ha evidenziato l'estrema fragilità del pacchetto arretrato dei tigrotti. Squadra granitica nella prima parte del campionato, il Giugliano - con il passare dei mesi - ha perso compattezza e, forse, anche fiducia nei propri mezzi. Il traguardo salvezza, fissato dalla società all'inizio del torneo, è comunque alle porte. Ed è un traguardo enorme, se si considera che la compagine guidata da Di Napoli - neopromossa in serie C - ha giocato tutta la stagione in trasferta.

APPROFONDIMENTI Avellino, playoff ancora possibili ma serve una svolta Foggia-Giugliano 3-0: un'altra batosta per gli uomini di Di Napoli

Domenica al Partenio-Lombardi di Avellino sarà di scena il Potenza, che precede i tigrotti di soli due punti. «Il nostro obiettivo è la salvezza - sottolinea Di Napoli -. Manca poco, un solo punto, per ottenere la certezza aritmetica. Siamo, ad ogni modo, anche a due punti dai play-off ed è normale che un pensierino lo si faccia ancora».

L'allenatore gialloblu, poi, fa un passo indietro e analizza la gara di Foggia. «Abbiamo preso un gol dopo soli sette minuti - aggiunge -. Una rete assolutamente evitabile perché avevamo lavorato su quelle situazioni di gioco per tutta la settimana. Abbiamo creato buone cose, il risultato è un po' bugiardo ma ora non resta che guardare al Potenza. Il rigore fischiato al Foggia? Dubbio, ma accettiamo le decisioni dell'arbitro».

Con il Potenza sarà assente Di Dio, espulso (fallo di reazione che gli costerà un paio di turni di stop) allo Zaccheria. «Con il ragazzo non ho parlato - conclude il trainer del Giugliano -. È consapevole della sciocchezza che ha fatto e non c'è bisogno di aggiungere altro». Al Partenio-Lombardi si rivedranno, con ogni probabilità, l'argentino Rizzo e il difensore Scognamiglio, entrambi out contro i pugliesi.

Nell'ultimo turno il Giugliano farà visita al Crotone, seconda forza del campionato. Due partite al termine, insomma, entrambe alla portata del Giugliano. Il Potenza è squadra forte, soprattutto nel reparto offensivo, ma ha un rendimento altalenante; il Crotone, invece, è già con la testa ai play off.