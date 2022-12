Juve Stabia, Maselli punta il Messina: «Una sfida per blindare il piazzamento»

La vittoria di Andria ha rilanciato le ambizioni della Juve Stabia che, a due turni dalla fine del girone di andata, punta a blindare il quarto posto assoluto e, chissà, a mettere nel mirino persino il podio. Un successo pesante quello in Puglia, col ritorno al gol di Pandolfi e la gioia indescrivibile della squadra sotto la curva dopo tre turni con altrettanti pareggi a reti bianche: “E’ stato bellissimo – racconta il centrocampista Maselli -, alla curva siamo legatissimi, e per noi è stata un po’ una liberazione. Era importante non prendere gol (sono ben cinque i turni consecutivi n.d.a.), ma anche tornare a segnare dopo tante gare a secco”. Utilizzato spesso da Colucci in alternativa a Berardocco, Maselli sembra soddisfatto del proprio campionato: “Sto facendo bene, e credo di aver sempre risposto presente quando sono stato chiamato in causa. Ovviamente sono giovane, ho tanto da imparare da questa esperienza, sia sotto l’aspetto caratteriale che tecnico”. Un idolo, Xavi Alonso, ma di muse ispiratici ce ne sono state tante: “Messi mi ha fatto innamorare del calcio, poi a Lecce ho conosciuto uno come Tachtidis da cui ho imparato tantissimo. Insomma, posso essere soddisfatto nel mio piccolo. Castellammare è una grande occasione, una piazza importante in cui crescere”. Col Messina il sogno di tornare protagonista dall’inizio: “Non potrebbe essere altrimenti – conferma – ma so benissimo che le scelte spettano al mister. Ci ha detto da subito che in campo sarebbero andati i migliori della settimana, sono sereno, se toccherà a me cercherò di meritare la fiducia”.