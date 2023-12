Turris, col Brindisi Scaccabarozzi c'è, Giannone out: «Vittoria serve come il pane»

Ultima dell’anno al Liguori per la Turris, che dopo quattro pareggi consecutivi – arrivati a tamponare una spaventosa scia di sconfitte – sarà impegnata dinanzi al proprio pubblico in un rovente scontro salvezza. Al comunale arriva il Brindisi, reduce dal pari interno col Picerno.

Alla vigilia della gara contro i pugliesi, l’intervento del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, che sarà regolarmente arruolabile dopo esser rimasto qualche giorno fermo a causa di un attacco influenzale.

«Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro il Monterosi, da quella reazione, provando a metterci quello che finora ci è mancato per tornare alla vittoria.

Cos’è che manca? Se avessimo avuto la risposta avremmo già trovato la soluzione. Dobbiamo trovare la risposta dentro di noi, con la consapevolezza che quella contro il Brindisi è una gara fondamentale. Le soddisfazioni personali? Non stanno mancando in questa stagione ma ho sempre pensato che si debba guardare prima la dimensione collettiva, poi quella individuale, quindi non posso ritenermi affatto felice. Come gruppo possiamo e dobbiamo far meglio».

Sullo scontro salvezza: «Fondamentale, non possiamo sbagliare, a cominciare dall’atteggiamento da mettere in campo. Confido nel sostegno dei tifosi, abbiamo bisogno di loro, per noi sono fondamentali. Dobbiamo restare tutti uniti, i tre punti ci servono come il pane».

Contro i pugliesi resterà ancora ai box Giannone, già out a Teramo contro il Monterosi.