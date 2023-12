Giugliano, l'amarezza di Bertotto: «A Caserta meritavamo la vittoria, dobbiamo essere più cinici»

Amarezza in casa Giugliano per la sconfitta rimediata sul campo della Casertana. Valerio Bertotto, tecnico dei tigrotti, non nasconde la propria insoddisfazione:

«C'è stata una sola squadra in campo - sottolinea - abbiamo creato gol, gioco, ma non siamo stati bravi e alla fine siamo stati puniti da una grande compagine». L'allenatore del Giugliano è un fiume in piena: «Ci sarebbe stato stretto persino il pareggio - aggiunge - Abbiamo commesso alcuni errori e i gol sono frutto dei nostri errori».

Poi le valutazioni sull'immediato futuro. Il Giugliano affronterà sabato il Cerignola nell'ultimo turno del girone d'andata: «Mi tengo stretta la prestazione con la Casertana - conclude Bertotto - dobbiamo essere più cinici, lo dico da tempo. Non vogliamo essere mediocri, vogliamo crescere ulteriormente».