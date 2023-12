Juve Stabia multata per mancati pagamento all'ex Allievi

Una multa al club, e l'inibizione all'Amministratore Filippo Polcino per mancati pagamenti all'ex calciatore Nicholas Allevi. Il dispositivo arriva a ridosso delal sfida di Picerno, ma senza alcun problema per il cammino e la classifica dell'undici di Pagliuca: "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 237 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società SS JUVE STABIA SRL avente ad oggetto la seguente condotta: FILIPPO POLCINO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate pro-tempore della Società S.S. Juve Stabia srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore Sig. Allievi Nicholas, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con Lodo assunto nella seduta del 24.7.2023, depositato in data 3.8.2023 e comunicato alla Società S.S. Juve Stabia srl tramite messaggio di posta elettronica certificata del 4.8.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa; SS JUVE STABIA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; > vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS JUVE STABIA SRL; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per Sig. Filippo POLCINO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA".