La Turris continua a non sapere vincere. Anche contro l'ultima della classe, i corallini non sono andati oltre il risultato di parità, il quarto consecutivo. Pareggio, quello in trasferta contro il Monterosi, che allunga il conto delle partite senza vittorie. Sono dieci le gare senza i tre punti per gli uomini allenati da Bruno Caneo. L'ultimo successo a Potenza (2-3), datato 16 ottobre: da allora sei sconfitte e quattro pareggi.

Ancora più preoccupante l'andamento da fine settembre: appena sette punti in 14 gare. Un andamento che molti avevano sperato potesse interrompersi domenica, visto che la Turris si trovava ad affrontare la cenerentola del girone. Sotto di due gol, i biancorossi sono andati al riposo sul 2-1, prima di trovarsi avanti 2-3 e chiudere la sfida col definitivo 3-3.

A commentare il continuo susseguirsi di emozioni è Riccardo Maniero, tornato al gol dopo un lungo digiuno: «Abbiamo fatto un primo tempo indegno il suo parere poi abbiamo disputato venti minuti del secondo tempo da grande squadra. Dopo il 2-3, ci siamo purtroppo abbassati troppo presto, cominciando a subire. Per come si è sviluppata la gara, soprattutto nella ripresa, questi sono però sicuramente due punti persi».

La punta corallina fa una similitudine tra l'attuale momento e quanto vissuto la passata stagione, quando la società fu costretta per tre volte a cambiare allenatore in corso d'opera: «Purtroppo ammette Maniero riferendosi all'attuale momento in termini di classifica e risultati sembra di rivivere la medesima situazione dello scorso anno. Adesso dobbiamo dare tutto contro il Brindisi (ultimo match del 2023, in programma venerdì con inizio fissato alle 18.30): deve essere una finale per noi. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Speriamo di recuperare anche Giannone (in tribuna domenica scorsa per problemi fisici): la sua assenza col Monterosi si è fatta sentire».

Il discorso scivola sul suo futuro, dopo le voci che lo vorrebbero in partenza a gennaio: «Il mio obiettivo è quello di rimanere a Torre del Greco, sono felice di stare qui. Avevo chiesto nelle ultime settimane di restare in panchina per recuperare? Non ho mai detto questo al mister. Ho accettato serenamente le scelte del tecnico. Ora finalmente è arrivato il gol dopo tanto tempo, l'ho voluto e anche cercato. Il rammarico più grande è purtroppo che non sia servito a portare a casa i tre punti. Fisicamente non stavo benissimo, ma la rete col Monterosi può aiutarmi per il morale, per finire al meglio l'anno».