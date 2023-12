Latina-Benevento 0-0: occasioni sprecate e zero gol

Il Benevento non sfonda a Latina e fa 0-0. Un punto che serve poco ai giallorossi che restano settimi, a meno quattro dal secondo posto e a meno nove dal primo. Un pareggio che potrebbe costare l’esonero ad Andreoletti.

Il trainer, causa infortuni, non ha grosse alternative. L’unica novità di formazione rispetto al ko con l’Avellino è Capellini al posto dell’infortunato Terranova in difesa. Buon inizio dei padroni di casa con un paio di conclusioni di Riccardi e Fabrizi; rispondono i giallorossi con Improta che però non impensierisce Cardinali. Al 14’ proteste dei pontini, Delrio non vede un braccio largo di El Kaouakibi su tiro di Fabrizi. Al 27’ doppia occasione per il Benevento, tiro da fuori di Karic deviato, poi Ferrante impegna Cardinali di testa su corner. Poco dopo lo svedese rinuncia inspiegabilmente al tiro, appena entrato in area, crossando e non trovando compagni. Al 33’ El Kaouakibi sciupa di testa un bel cross di Improta. Al 45’ Masciangelo crossa basso, Ferrante non riesce a calciare con cattiveria. Al 48’ Improta sfonda e arriva al tiro, Cardinali c’è. Finisce a reti bianche la prima frazione.

Cominciano bene la ripresa i sanniti. Al 50’ Marotta e Masciangelo dialogano bene, l’ex Pescara arriva al tiro, però centralmente. Al 60’ doppio cambio per Andreoletti: fuori Agazzi e Masciangelo, dentro Pinato e Benedetti. Al 63’ Ferrante tenta un anticipo sul primo palo, palla alta. Il Latina si fa vedere dalle parti di Paleari con un colpo di testa di Marino. Al 73’ Improta devia un cross da fermo di Benedetti, Cardinali smanaccia, El Kaouakibi di testa mette a lato. Al 77’ il portiere di casa si supera su Pinato. Al 79’ Andreoletti inserisce Sorrentino per Ferrante.

Marotta arriva in area e crossa basso, libera la difesa pontina. All’82’ cross basso di Karic diretto ad Improta, provvidenziale recupero di Ercolano. Nel finale Talia salva su Crecco e Marotta si divora il gol vittoria. È 0-0 al triplice fischio.