Juve Stabia campione d'inverno: festa grande a Paestum per i gialloblù

Il titolo d'inverno sotto l'albero, ieri sera si è svolta a Paestum la consueta cena natalizia per la Juve Stabia che si appresta, giovedì 22, all'ultima fatica del girone di andata e del 2023, a Picerno, contro la seconda forza del campionato.

«Si è tenuto, nella serata di ieri, il Gran Galà delle festività natalizie della S.S. Juve Stabia 1907. Una serata trascorsa in un’atmosfera magica. Il Natale è la festa dell’amore e della gioia familiare, quella che si è respirata nella splendida location de Le Trabe Tenuta Capodifiume, ristorante stellato e nei pressi delle sorgenti di Capodifiume oltre che situato nella storica città di Paestum. La squadra ha fatto visita al parco delle sorgenti e si è intrattenuta nelle bellezze del posto.La dirigenza tutta, dal Presidente Andrea Langella, al Vice Presidente Vincenzo D’Elia, all’Amministratore Filippo Polcino, al Direttore Generale Ferdinando Elefante, al Club Manager Sebastiano Vaia, al Direttore Sportivo Matteo Lovisa, lo staff tecnico di mister Guido Pagliuca, la squadra al completo, lo staff medico e tutti i dipendenti del sodalizio stabiese, si sono riuniti per scambiarsi gli auguri di Natale e vivere un momento speciale tutti insieme. Prima della cena societaria, la squadra ha fatto visita ai templi di Paestum e alla Basilica».

La serata è terminata con il taglio della torta e il discorso del presidente Andrea Langella: «Quello che stiamo vivendo oggi è un momento di festa, un qualcosa di meritato.

Siamo qui a festeggiare il prossimo Natale e a farci gli auguri, nella speranza di vivere con chi vogliamo, questi giorni di festa. Giorni di affetto, d’amore e di passione. Una passione, quella che abbiamo noi per questi colori: il giallo e blu come stile di vita, come tatuaggio sulla nostra pelle. Una maglia da difendere per una città intera, un club che cresce a dismisura anche grazie al vostro impegno».