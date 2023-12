Juve Stabia, a Picerno per il giro di boa col supporto dei tifosi

Aperta, sia pure per un solo giorno (dalle 14.00 alle 21.00 di oggi) la prevendita per la sfida di Picerno, la Juve Stabia si prepara ad una trasferta importantissima, l’ultima del 2023, ma anche del girone di andata, già peraltro vinto dall’undici di Pagliuca, che potrà fruire del sostegno dei propri tifosi: “E’ una sfida importante – queste le parole del tecnico alla vigilia -, a cui teniamo tanto. Ho visto in settimana i ragazzi molto soddisfatti, c’è entusiasmo, ma anche concentrazione contro una rivale che abbiamo già affrontato in amichevole in estate. Una squadra tosta, che lo scorso anno è arrivata nelle primissime posizione e che si è rinforzata in estate”. Rispetto, ma nessun timore dell’avversario: “No. Non ci snatureremo certo per questa gara. Abbiamo una nostra indentità, e cercheremo di imporre il nostro modo di stare in campo, di interpretare la partita. Curano bene la fase difensiva, dovremo essere bravi a capitalizzare le occasioni che ci procureremo”.

Gara da giro di boa, in città già si pensa al mercato dopo le dichiarazioni del patron Langella, che ha confermato l’intenzione di muoversi, ma con oculatezza, per rinforzare la squadra: “Non ho chiesto nulla di particolare alla società.

Certo ci sono ragazzi che hanno giocato di meno e che vorrebbero avere più spazio, se qualcuno dovesse partire, il club si farà trvoare pronto. Se arriverà qualcuno, saremo ben lieti di accoglierlo, siamo consapevoli che ci aspetta un girone di ritorno difficilissimo, tutte si dinforzeranno e ci daranno la caccia. E’ un altro campionatol, dovremo essere bravi a proseguire il nostro percorso”.