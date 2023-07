Turris-Fontana, niente accordo: sarà esonero, si riparte da Caneo

Sarà una settimana cruciale per la Turris. Quella che sancirà la formale interruzione di un rapporto ormai logoro e l’avvio ufficiale del nuovo corso tecnico. È attesa entro metà settimana la formalizzazione della separazione - si va verso l'esonero - da Gaetano Fontana; solo a quel punto potrà scattare l'annuncio di Bruno Caneo, che riprenderà – dunque – all’ombra del Vesuvio quel discorso interrotto dopo lo storico playoff disputato allo Zaccheria di Foggia.

Nodo Fontana – Sono state settimane intense.

Sostanzialmente finalizzate alla individuazione di un percorso condiviso per la formalizzazione della separazione, dopo che – preso atto dei programmi societari – il tecnico (che puntava ad un progetto subito ambizioso e vincente) aveva espressamente manifestato l’intenzione di non proseguire il proprio percorso alla Turris.

Si è dunque lavorato alla opzione della risoluzione consensuale, discutendo essenzialmente la consistenza della buonuscita (per quanto il margine di trattativa fosse sin da subito parso ridotto, considerata l’irremovibile posizione dell'allenatore). Pareva questa l'opzione più gettonata, fino a ieri almeno. Sabato avrebbe infatti dovuto tenersi un ulteriore incontro (dopo il nulla di fatto registrato qualche giorno prima) che però alla fine non si è tenuto. Il confronto decisivo potrebbe slittare a mercoledì ma il condizionale - ora più che mai - è d'obbligo.

L’ipotesi della risoluzione consensuale (con un margine ormai a dir poco assottigliato) resta ad oggi formalmente in piedi, ma la soluzione a questo punto più realistica – posto che non ci sono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale del contratto – è che si arrivi alla formalizzazione dell’esonero.

In tal caso la storia si ripeterebbe per Gaetano Fontana. Solo un anno fa, infatti, reduce da una salvezza conquistata ai playout, l’Imolese lo esonerò a poche ore dal raduno che avrebbe sancito l’avvio della nuova stagione. A distanza di un anno, dopo una salvezza conquistata con la Turris scansando gli spareggi salvezza (con il decisivo contributo della giustizia sportiva), Fontana potrebbe incassare il secondo esonero consecutivo.

Tocca a Caneo – Formalizzata la separazione da Fontana, potrà ufficialmente scattare il nuovo corso targato Bruno Caneo. Entro fine settimana dovrebbe anche svolgersi la conferenza di presentazione del tecnico che due stagioni fa condusse la Turris allo storico traguardo dei playoff e che stavolta si legherà al club corallino con un contratto triennale, con l’obiettivo di una crescita graduale ma costante.

Ritiro a Montella – Il raduno è programmato per martedì 18 luglio allo stadio Liguori, dove la squadra lavorerà fino al 21 luglio, per poi partire alla volta del raduno irpino di Montella (ritorno programmato in sede per il 4 agosto).

L'addio di Leonetti - La prima notizia ufficiale riguarda una partenza. Quella di Vito Leonetti, che dopo due anni da protagonista in rosso corallo saluta la Turris. Il congedo è arrivato via social, con tanto di stoccata traversale alla società che non avrebbe mai intavolato una seria trattativa per il rinnovo.

«Ciao Turris, siamo arrivati ai saluti e mi vengono i brividi. Sono stati due anni pieni di emozioni, gioia, dolore e tanto lavoro. Ci sono state tante difficoltà ma ne siamo sempre usciti come veri guerrieri. Sono contento di aver fatto tutto questo per voi e per la città. Mi avete dimostrato tanto e io penso di avervi ripagato con tutto me stesso. Volevo ringraziare il presidente e tutta la famiglia Colantonio, il direttore, i tifosi e tutte le persone che mi hanno fatto sentire a casa. Ora è arrivato il momento di salutarvi. Non è un addio ma solo un arrivederci. Vi porterò sempre con me».