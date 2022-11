Turris, tre forfait col Messina: ai box Santaniello, Haoudi e Finardi

Seduta di rifinitura – sabato mattina – al Liguori per la Turris, poi partenza alla volta della Sicilia, con destinazione Messina. In vista del match contro i peloritani restano da monitorare le condizioni di Emanuele Santaniello e Hamza Haoudi: l’attaccante, che ha dato forfait nell’immediato pre-partita contro il Pescara, «ha riportato – fa sapere il club corallino – un trauma distrattivo del muscolo semimembranoso»; il baby centrocampista «soffre – invece – di un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento del legamento». Alla lista degli acciaccati si aggiunge anche Sebastiano Finardi, già ai box con il Pescara: «il numero 30 corallino ha un trauma del muscolo soleo del polpaccio».

I tre calciatori, precisa la Turris, «sono sotto terapia medica e fisioterapica. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno».

Il percorso per il San Filippo-Scoglio – Sono state nel frattempo diramate le direttive per i tifosi corallini diretti allo stadio San Filippo – Franco Scoglio: una volta giunti «in località Villa San Giovanni, presso Piazzale Ferrovia dello Stato, entro e non oltre le ore 12.30», i sostenitori torresi «dovranno da lì imbarcarsi, con biglietto andata e ritorno, sulla nave BluFerries che salperà dal porto calabrese alle ore 12.40. L’attracco a Messina è previsto al molo Tremestieri»; al fischio finale scatterà quindi il percorso inverso, con tanto di scorta da parte delle Forze dell’Ordine.