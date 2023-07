Angri, definiti i quadri societari: attesa per tecnico e nuovi arrivi

Ora è definitivo: l'Us Angri 1927 passa sotto il controllo di Raffaele Niutta. L'ormai ex patron dell'Afragolese ha definito ogni dettaglio per rilevare il club dalle mani dei soci uscenti, guidati dal presidente Armando Lanzione. E ha ridisegnato l'organigramma societario, affidando ad Alessandro Rosolino il ruolo di vicepresidente e Francesco Pepe quello di Amministratore Delegato.

Alberico Turi sarà il direttore generale, mentre l'ex difensore Ciro Raimondo avrà mansioni da direttore sportivo, con la collaborazione di Christian Cannella. Il segretario sarà Vincenzo Tanzillo.

Ora patron Niutta punta dritto a costruire la squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie D 2023-24. E il primo capitolo riguarda l'allenatore: il nome più gettonato è quello di Stefano Liquidato, reduce dal campionato di Eccellenza alla guida della Scafatese, ma che ha già lavorato con Raffaele Niutta in Serie D all'epoca della Frattese.

Altri due ex Frattese arriveranno per la prima linea. Detto già nei giorni scorsi di Fabio Longo, che ha ufficialmente salutato l'Afragolese, si profila il ritorno in grigiorosso di Marzio Celiento, pronto a giocarsi la carta del riscatto dopo una non brillante parentesi nella passata stagione.