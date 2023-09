Angri, il dg Turi blinda Liquidato: «Non faremo scelte scellerate»

La sonora sconfitta interna contro la Gelbison non provocherà scossoni tecnici in casa Angri. A ribadirlo il direttore generale Alberico Turi, che ha sottolineato la compattezza della società in questo momento particolare della stagione: «La dirigenza è più compatta che mai e non ha intenzione di fare scelte scellerate».

Con i grigiorossi ancora fermi a quota zero dopo tre giornate, immancabilmente è finito sulla graticola l'allenatore.

Legge non scritta nel calcio, che però la dirigenza guidata da Raffaele Niutta non ha l'intenzione di seguire. «La squadra ha certamente delle difficoltà in questo momento - ha ribadito il diggì Turi -, ma da un punto di vista di gioco e di impegno non credo ci sia niente da dire. A fine primo tempo avremmo anche meritato di essere in vantaggio, poi il gol a freddo nella ripresa ha forse dato un colpo al morale dei ragazzi».

Poi una frecciatina riferita alle anticipazioni giornalistiche venute fuori alla vigilia della gara contro la Gelbison, nonostante l'allenamento di rifinitura blindato e a porte chiuse: «Avevamo cambiato anche sistema di gioco per dare qualche riferimento in meno all’avversario, ma evidentemente qualcuno ha rotto le uova nel paniere. Se al sabato qualcuno tira fuori determinate cose, la conseguenza si paga di domenica».