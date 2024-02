Borgia, del Santa Maria Cilento alla Viareggio Cup con la squadra di Serie D

Per il Santa Maria Cilento arriva una buona notizia in una stagione avara di soddisfazioni, per il club giallorosso del presidente Tavassi, ancora una volta un proprio tesserato viene convocato nella Rappresentativa Serie D per prendere parte alla 74esima edizione del più important torneo giovanile la Viarieggio Cup.

Ed anche questa al via per la 17esima volta è presente la squadra che rappresenta la serie D.

Ad essere chiamato per il club cilentano il giovane talento il centrocampista Ferdinando Borgia.

Il selezionatore Giuliano Giannichedda, lo staff e il Dipartimento Interregionale dopo tre raduni territoriali, due nazionali con altrettante amichevoli disputate, centinaia di ragazzi visionati grazie al “Progetto Giovani”, hanno individuato i 24 calciatori classe 2006 (con cinque fuoriquota del 2005) che rappresenteranno i vivai dei sodalizi della Serie D. Il pre raduno è previsto per martedì 6 a Marina di Piasa, mentre, l’esordio della Rappresentativa è fissato il prossimo martedì 13 febbraio.