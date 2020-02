Una vittoria strappata al fotofinish, di quelle che possono regalare ulteriore entusiasmo all'ambiente. Il Giugliano di Massimo Agovino agguanta il pareggio e supera il Roccella (3-2) nei minuti di recupero. Una doppietta di Esposito e una rete di La Ferrara, entrato nella ripresa, consentono ai gialloblu di aggiudicarsi l'intera posta in palio e di consolidare ulteriorimente la posizione in zona play off. Il risultato punisce ben oltre i propri demeriti il Roccella, che recrimina per due gol annullati per fuorigioco millimetrico e per aver colpito un palo. Le due reti dei calabresi sono state siglate da Achik (eurogol da trenta metri) e da Perkovic. © RIPRODUZIONE RISERVATA