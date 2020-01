Una tegola si abbatte sul Giugliano, terzo in classifica e in procinto di affrontare il Troina nella seconda giornata del girone di ritorno. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per quattro turni il tecnico Massimo Agovino, che domenica - nel corso del match con il Castrovillari, poi vinto per tre reti a due - aveva protestato vibratamente contro il direttore di gara, reo di non aver concesso un calcio di rigore per un atterramento in area ai danni di Logoluso.



Oltre ad Agovino, i tigrotti dovranno fare a meno anche di capitan Liccardo, appiedato per un turno dal giudice sportivo. L'allenatore del Giugliano, nonostante la pesante squalifica, guarda tuttavia il bicchiere mezzo pieno: "Stiamo disputando un campionato oltre le nostre più rosee aspettative - spiega il trainer gialloblu - Non ho mai allenato in un contesto simile: il Giugliano è una famiglia e i successi sono frutto di duro lavoro, idee e cuore". © RIPRODUZIONE RISERVATA