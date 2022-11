Santa Maria Cilento, Pellegrino: «Promuovere il Parco con il calcio è una scelta giusta»

Continua l'opera di promozione del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, attraverso le squadre di calcio che prendono parte ai campionati nazionali e regionali.

Dopo la fortunata partnership avviata la scorsa stagione con la Gelbison che poi ha ottenuto la storica promozione in serie C tra i professionisti, è la volta del Santa Maria Cilento squadra che rappresenta Castellabate nel campionato di serie D, e nella bella sede di Villa Materazzo proprio nel centro costiero cilentano c'è stata l'ufficializzazione del nuovo accordo che vedrà la formazione del presidente Francesco Tavassi, porterà la Primula Palinuri che è il logo del Parco impressa sulle maglie giallorosse che si presentano per l'occasine nella nuova versione e che accompagnerò Campanella e compagni in questa terza stagione nel massimo campionato dei dilettanti nazionali.

Entusiasta il Commissario del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino: «Promuovere il Parco e il territorio attraverso realtà come il Santa Maria mi sembra la scelta migliore anche perchè il club guarda con attenzione ai giovani come momento di aggregazione. Portare il nostro logo sui campi del sud Italia aiuta a divulgare la nostra area per cui ritengo che questa è la strada da seguire per dare sempre più visibilità al nostro territorio».

La nuova maglia del Santa Maria Cilento sarà tenuta a battezzo domenica in occasione della gara casalinga che opporrà gli uomini del tecnico Di Gaetano, al Ragusa.