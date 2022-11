Trapani-Santa Maria Cilento 2-1, finisce la serie utile dei cilentani

Per il Santa Maria Cilento si interrompe la serie utile e torna a mani vuote dalla trasferta del Provinciale di Trapani.

A dire il vero la gara per i giallorossi del tecnico Di Gaetano si era messa bene in quanto all'11’ della prima frazione il solito Tandara era riuscito a sbloccare il risultato con la rete maturata al termine di una rapida ripatenza. La reazione del Trapani non si fa attendere e sono diverse le azioni della formazione granata che però per pareggiare deve attendere il 42’ e il calcio di rigore assegnato per un contatto tra Ferrante e Kosovan: sul dischetto si porta Falcone che batte Grieco e sull'1-1 le squadre vanno all'intervallo.

Nella ripresa gara sempre molto piacevole con i giallorossi pericolosi in due occasioni con Bonanno e Ielo, ma al 34’ complice una carambola in area del Santa Maria Musso è il più veloce a calciare e battere Grieco per il definitivo 2-1, un risultato che finisce per punire severamente la squadra cilentana scivolata in zona playout ma con una gara da recuperare mentre domenica ospita il Ragusa.